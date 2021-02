Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Grundschule-Nebengebäude

Sankt Julian (ots)

In die Schule geht man zum Lernen! Das sollten auch die Einbrecher würdigen, so die Polizei, die am Donnerstagmorgen den Einbruch in ein Gerätehäuschen neben der Schule aufnahm. Die Tür wurde beschädigt. Entwendet wurde jedoch nach ersten Feststellungen nichts. Der Schaden der Tat, die sich zwischen Mittwochnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagmorgen ereignete, wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen, welche in der Nähe der Schule aufgefallen waren, unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell