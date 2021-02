Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Seestube

Gries (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 12.02.2021 14:45 Uhr auf Samstag 13.03.2021 10:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte/r Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zum Gastraum. Laut ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 50EUR. Die Polizei Schönenberg-Kübelberg sucht Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen bezüglich des Ereignisses machen können. Hinweise bitte telefonisch unter 06373-822-0 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de oder an die Polizeiinspektion Kusel unter 06381-9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de .|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell