POL-PDMY: Fußgänger angefahren, Fahrer flüchtete

MayenMayen (ots)

Am Mittwoch, 04.11.2020 kam es gegen 16:30 Uhr in der Koblenzer Straße in Mayen, zwischen einer Apotheke und einem Fahrradgeschäft zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW beabsichtigte, von dem Parkplatz zwischen den beiden Geschäften, über den Bürgersteig auf die Koblenzer Straße zu fahren. Auf dem Bürgersteig befanden sich zwei Fußgänger, welche in Richtung St.-Veit Park unterwegs waren. Der mit zwei jungen, männlichen Personen besetzte PKW fuhr ohne zu bremsen auf die beiden Personen zu. Eine Person konnte durch einen Sprung zur Seite eine Kollision mit dem PKW verhindern. Der andere Fußgänger wurde durch den PKW an der linken Hand getroffen und leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte bei der Polizei Mayen unter 02651/8010.

