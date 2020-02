Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Jaguar beschädigt - Verursacher flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Auf derzeit ungeklärte Art und Weise beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Jaguar, der am Donnerstag zwischen 00.00 und 09.50 Uhr im Max-Liebermann-Weg in Sindelfingen-Ost auf Höhe einer Kindertagesstätte am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell