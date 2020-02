Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 15-Jähriger von Farbtopf am Kopf getroffen

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Holzgerlingen nachdem am Mittwoch gegen 18.40 Uhr ein 15-jähriger Jugendlicher in der Bahnhofstraße in Holzgerlingen von einem Farbtopf am Kopf getroffen wurde. Als der Junge, der in Begleitung eines Bekannten war, an einem der Wohnhäuser in der Straße vorbeiging, soll ein noch unbekannter Mann den Farbtopf von einem Balkon heruntergeworfen haben. Dieser traf den 15-Jährigen, der hierdurch verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei bittet unter Tel. 07031/41604-0 um weitere Hinweise.

