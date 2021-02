Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Einfamilienhauses

Hinzweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstagmittag um 14:40 Uhr wird ein Gebäudebrand in der Straße Am Kochelsberg gemeldet. Das Feuer brach vermutlich im Bereich des angebauten Carports aus und breitete sich bis in den Dachstuhl des Einfamilienhauses aus. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Neben dem Carport, indem zwei Fahrzeuge vollständig ausbrannten, wurde der Dachstuhl des Hauptgebäudes stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf 200000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. |pilek

