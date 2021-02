Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto mit Kratzern beschädigt

Lauterecken (ots)

Ein in der Windhofstraße parkender PKW ist mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Die Kratzer wurden vom Samstag- bis Sonntagnachmittag verursacht. Sie ziehen sich entlang der gesamten Beifahrerseite des blauen Kleinwagens. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

