Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Rothselberg (ots)

Beim Ausweichmanöver ist am Montagnachmittag eine PKW-Fahrerin in die Schutzplanke gefahren. Die Fahrerin blieb unverletzt, Schaden am PKW: 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer, der der Geschädigten mit einem schwarzen PKW-Kombi, vermutlich Opel mit KL - Kennzeichen, auf der L 370 entgegenkam. Die 26-jährige Unfallgeschädigte war mit ihrem Wagen um 16:50 Uhr von der Palatia in Richtung Rothselberg gefahren. Kurz vor dem Ortseingang überholte der schwarze Kombi im Gegenverkehr einen weißen Kleinwagen (älteres Modell), obwohl er die Überholstrecke nicht übersehen konnte. Um einen Zusammenstoß auf ihrer Spur zu vermeiden, fuhr die 26-Jährige nach rechts gegen die Schutzplanke. Der Überholer entfernte sich unerlaubt in Richtung der Palatia/B 270. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug. Auch die Insassen des weißen Kleinwagens könnten die Ermittler weiterbringen. Die Polizeidienststelle ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell