Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A63/Kaiserslautern, Zu schnell gefahren - Anhänger kippt um

Kaiserslautern (ots)

Zu hohes Tempo dürfte die Ursache eines Unfalls gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag auf der A63 ereignet hat. Ein 52 jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger verlor unmittelbar nach dem Autobahndreieck Kaiserslautern die Kontrolle über sein Gespann und krachte in die Schutzplanken. Durch den Aufprall kippte der Anhänger mit einem darauf transportierten Ford Transit um und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 27.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die A63 in Fahrtrichtung Mainz gesperrt.|past

