Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

BellheimBellheim (ots)

Am 23.11.2020 streifte ein bislang unbekannter Unfallverursacher ein am Straßenrand der Karl-Silbernagel-Straße geparktes Auto. Ein Unfallzeuge konnte beobachten, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen weißen Volvo handeln dürfte. Weitere Hinweise sind bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



