Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gewinnversprechen aus England

Brücken (ots)

Am Montagmittag wird ein Gewinnversprechen mit Folgen bekannt. Der Bruder des 64-jährigen Geschädigten meldet der Polizei einen schwerwiegenden Betrugsfall. Dessen Bruder überweist seit mehreren Monaten regelmäßig Geld, in bereits sechsstelliger Höhe, nach England, um schneller an einen vorgetäuschten Gewinn zu kommen. Der Geschädigte wurde polizeilich aufgeklärt und eine fachbezogene Beratung angeboten. Ihre Polizei bittet um einen sensiblen Umgang mit Gewinnversprechen und damit verbundenen Überweisungen. Für Fragen steht Ihre Polizei gerne zur Verfügung.|pikus

