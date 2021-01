Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Bei Parkmanöver Daimler touchiert;Wildunfall;Radfahrerin angefahren;

GießenGießen (ots)

Gießen: Bei Parkmanöver Daimler touchiert

Am Mittwoch (06.Januar) zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr touchierte ein Unbekannter bei einem Parkmanöver einen blauen Daimler S500 an der vorderen, linken Seite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden von 500 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug mit Kennzeichen FB. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Rabenau: Wildunfall

Donnerstagnacht (07.Januar) gegen 04.10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann die Landstraße 3127 von Geilshausen nach Kesselbach, als plötzlich mehrere Wildschweine die Fahrbahn querten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem der Wildschweine. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Radfahrerin angefahren

Am Mittwoch (06.Januar) gegen 16.55 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann die Gießener Straße. Dabei übersah er eine 61-jähriger Radfahrerin, die den Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin zu Sturz kam. Die 61-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

