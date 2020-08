Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der A8

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn 8 bei Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Um 16.37 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fordfahrer die A8 in Richtung Karlsruhe. Zwischen der Anschlussstelle Karlsbad und dem Autobahndreieck Karlsruhe erkannte er zu spät, dass sich der vorausfahrende Verkehr aufstaute. In der Folge fuhr er am Stauende leicht auf den PKW einer 26-jährigen Frau auf. Weil diese zuvor schon nach links ausgewichen war, fuhr der Fordfahrer auch noch auf den Citroen eines 48-jährigen Mannes auf. Letztlich übersah auch noch ein 63-jähriger VW-Fahrer die Unfallstelle und fuhr auf den zuvor unfallverursachenden Fordfahrer auf.

Der Citroenlenker klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden an den vier unfallbeteiligten Fahrzeugen wurde vorläufig auf rund 15.500 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste bis zur Räumung der Unfallstelle wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gesperrt werden.

Kai Lampe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell