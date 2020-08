Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Karlsruhe (ots)

Ein 27-jähriger Rollerfahrer flüchtete am Dienstagmittag in Bretten vor einer Polizeistreife und wurde nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und geriet in den Verdacht, Drogen konsumiert zu haben.

Um 13.30 Uhr wollte eine Polizeistreife den 27-Jährigen in der Rinklinger Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen und wies ihn an, seinen Roller anzuhalten. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht, stellte sein Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz in der Pforzheimer Straße ab und rannte weg. Nach wenigen Metern hatten die Polizeibeamten den Flüchtigen eingeholt und nahmen ihn widerstandslos fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann seinen Roller ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis geführt hatte. Zudem ergaben sich bei einem Drogenvortest Anhaltspunkte auf einen vorausgegangenen Cannabiskonsum. Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens sowohl ohne Fahrerlaubnis als auch unter dem Einfluss berauschender Mittel rechnen.

Kai Lampe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell