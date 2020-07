Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeuge zerkratzt - Brand eines Stoppelfeldes - Unfall

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Unfall in der Theodor-Heuss-Straße

Am Freitag um kurz nach 8:30 Uhr wollte eine 55-jährige VW-Fahrerin von einem Grundstück rückwärts auf die Theodor-Heuss-Straße ausfahren. Hierbei übersah sie einen Opel Corsa eines 26-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Aalen-Dewangen: Brand eines Stoppelfeldes

Am Donnerstag um kurz vor 20 Uhr entzündete sich auf bislang unbekannte Weise ein Stoppelfeld in Dewangen-Rotsold, im Gewann Eck. Das Feld sowie das frisch gemähte Stroh verbrannte auf einer Fläche von etwa 50x20 Meter. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Dewangen schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Schechingen: PKW zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, wurden an einem silbernen PKW BMW, welcher in der Straße Am Freibad geparkt war, beide Türen auf der Fahrerseite zerkratzt. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680 entgegen.

Oberkochen: PKW zerkratzt

In der Mühlstraße wurde zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, an einem schwarzen Audi A4 die Fahrertür zerkratzt. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990 entgegen.

Rainau: Motorhaube zerkratzt

An einem PKW Ford Focus, welcher auf dem Parkplatz des Bucher Stausees abgestellt war, wurde zwischen Montag und Mittwoch die Motorhaube zerkratzt. Hinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

