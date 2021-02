Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Corona-Kontrollen bei uneinsichtigen Personen

Lauterecken (ots)

Vier Männer hat die Polizeistreife am Dienstagnachmittag hinter einem Einkaufsmarkt in der Saarbrücker Straße kontrolliert. Sie saßen dicht zusammen und konsumierten Energiedrinks und Alkohol. Dabei trugen die Personen zwischen 19 und 33 Jahren keine Mund-Nasen-Bedeckung, hielten den erforderlichen Abstand nicht ein und waren aus verschiedenen Haushalten. Zudem war ihr dortiger Aufenthalt nicht im Sinne des Grundstückseigentümers, der in den letzten Tagen immer wieder den Unrat der dort anwesenden Personen beseitigen musste. Nach dieser Personenkontrolle wurden drei Jugendliche auf der anderen Seite der Gleise, am Bahnhof, angesprochen. Diese waren 15, 15 und 17 Jahre alt. Auch sie trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizisten stellten bei ihnen zwei geöffnete Schnapsflaschen sicher, den die unter 18-Jährigen nicht konsumieren dürfen. Über beide Kontrollen wird unter anderem die Kreisverwaltung Kusel als Ordnungsbehörde für Corona-Verstöße informiert. |pilek-AH

