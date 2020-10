Polizei Bochum

POL-BO: Tür von Herner Bankfiliale eingetreten - Identität des Mannes geklärt

Herne (ots)

Wie bereits am 14. Oktober in einer Pressemitteilung berichtet, hat die Polizei einen Mann gesucht, der am 15. Juni 2020, gegen 19.40 Uhr, die Eingangstür einer Bankfiliale an der Edmund-Weber-Straße 201 in Herne eingetreten haben soll.

Nach Veröffentlichung des richterlich freigegebenen Fotos in den Medien und über die Social-Media-Kanäle der Polizei konnte nun ein 34-jähriger Mann aus Herne als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Medien und den Nutzern der sozialen Medien für die Unterstützung bedanken. Wir bitten, das Fahndungsfoto zu löschen und nicht mehr weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell