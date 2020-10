Polizei Bochum

POL-BO: Ausstellungs-Skulpturen aus Bochumer Innenstadt entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Figuren einer öffentlichen Ausstellung in der Bochumer Innenstadt. Die Ausstellung beschäftigt sich mit jüdischen Sportlerinnen und Sportlern bis 1933 und danach. Eine der Figuren wurde am Samstag, 17. Oktober, zwischen 12 Uhr und 21.40 Uhr entwendet, die zweite am frühen Sonntagmorgen, 18. Oktober, zwischen 4.50 Uhr und 7.30 Uhr. Beide Figuren standen auf der Huestraße.

Die Bochumer Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer etwas gesehen hat oder Angaben zum Verbleib der Figuren machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4505 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441.

