Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Radfahrer bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Eine 57 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag (19. März, 16:40 Uhr) beim Verlassen einer Einfahrt an der Biesenstraße mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der 52-Jährige stürzte und verletzte sich am Knie. Er wollte selber zur medizinischen Behandlung zum Arzt gehen. Durch den Unfall ist am Fahrrad der Vorderreifen verformt und am Auto sind Lackschäden zu erkennen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell