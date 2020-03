Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Renitenter Ladendieb droht Polizisten

Duisburg (ots)

Ein renitenter Ladendieb hat am Donnerstag (19. März, 19:30 Uhr) Polizisten gedroht, sie "Kalt zu machen". Zuvor hatte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Weseler Straße ihn beim Stehlen von Schnaps erwischt. Er weigerte sich den alarmierten Beamten seinen Ausweis zu zeigen, brüllte rum und war aggressiv. Die Polizisten legten ihm Handfesseln an. Auf dem Weg zur Wache wehrte er sich vehement. Verletzt wurde niemand. Nachdem ihm ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen hatte, blieb er bis zur Gemütsberuhigung im Gewahrsam. Neben der Anzeige wegen Diebstahls muss er sich mit einem Verfahren wegen des Widerstands auseinandersetzen.

