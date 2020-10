Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Junge Frau am Geldautomaten mit Messer bedroht - Wer kennt diesen Räuber?

Witten (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 13. September 2020 (Sonntag) im Servicebereich der Bankfiliale an der Straße Bodenborn 45 in Witten-Bommern zu einer räuberischen Erpressung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand tätigte eine Frau (Mitte 20) hier gegen 17 Uhr zunächst eine Überweisung. Anschließend hatte die Wittenerin die Absicht, am Automaten Geld abzuheben. Dabei fiel ihr eine männliche Person auf.

Plötzlich zog dieser Mann ein Messer und forderte das Opfer auf, Geld abzuheben und es ihm auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam die Wittenerin nach.

Mit der Beute flüchtete der Räuber zu Fuß über den Bodenborn in nördliche Richtung.

Der Mann, der einen Mundschutz trug und akzentfreies Deutsch sprach, ist circa 175 cm groß, schlank, hat eine helle Haut, blonde Haare, prägnante blaue Augen und war mit einer dunklen Jeanshose sowie einem schwarz-weißen Kapuzenshirt mit Reißverschluss bekleidet. Besonders auffällig: Die Person hat einen leicht humpelnden Gang und zieht das rechte Bein nach.

Bei der Tatbegehung wurde der Räuber von den Objektiven der Überwachungskameras erfasst. Mit einem richterlichen Beschluss sind die Fotos des Mannes zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Fotos finden Sie unter diesen Links:

https://polizei.nrw/sites/default/files/styles/manunt_slider_main_image/public/2020-10/Tatverd%C3%A4chtiger_2_11.jpg?itok=oRezmE1H

https://polizei.nrw/sites/default/files/styles/manunt_slider_main_image/public/2020-10/Tatverd%C3%A4chtiger_1_12.jpg?itok=LJ0bx0_I

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

