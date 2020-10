Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Wattenscheid: Radfahrer (32) schwer verletzt

Bochum, Wattenscheid (ots)

Bei einem Alleinunfall am Freitagnachmittag (16. Oktober 2020) in Bochum-Wattenscheid ist ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 32-jähriger Mann aus Mühlheim an der Ruhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Rad den Gehweg der Westenfelder Straße in Richtung Eppendorf. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er kurz vor der Kreuzung Wattenscheider Hellweg die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell