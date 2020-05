Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Altstadt - Fahrradbesitzer gesucht

Mainz (ots)

Donnerstag, 14.05.2020, 00:26 Uhr Der Polizei wird in der frühen Donnerstagnacht durch einen 24-Jährigen Zeugen mitgeteilt, dass er gesehen habe, wie zwei bislang unbekannte Täter am Schillerplatz versuchten ein Fahrrad zu entwenden. Die unbekannten Täter lassen dank des aufmerksamen Zeugen vom Fahrrad ab und flüchten, bevor die Polizei eintrifft. Offenbar haben die Täter das Fahrradschloss aufgebrochen, um es anschließend mitzunehmen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Hollandrad der niederländischen Marke "Swapfiets". Der geschwungene Lenker ist das besondere Merkmal des Fahrrades. Außerdem ist es grün und blau und hat ein beschädigtes Schloss, ebenfalls der Marke "Swapfiets". Es befindet sich bei der Polizeiinspektion 1. Die Polizei sucht nun neben dem Fahrradbesitzer auch die unbekannten Täter. Diese können wie folgt beschrieben werden: beide sind ca. 30-40 Jahre alt, 1,70 m groß und waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

