Polizei Bochum

POL-BO: Drei Unfallfluchten und noch einiges mehr

Bochum, Witten (ots)

Gleich mehrere Streifenwagen waren am 18. Oktober, in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr, in Bochum nach diversen Verkehrsdelikten eines betrunkenen 35-jährigen Esseners unterwegs. Was war passiert?

Gegen 18 Uhr erhielten Beamte der Polizeiwache Langendreer einen Einsatz zur Ümminger Straße. Durch Zeugen wurde eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Ein Fahrzeug mit Kennzeichen aus Gelsenkirchen war gegen einen Stromkasten gefahren und anschließend mit quietschenden Reifen von der Örtlichkeit geflüchtet. Einige Zeit später, gegen 18.45 Uhr erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Witten einen Einsatz nach Verkehrsunfall mit Flucht an der Kreuzung Universitätsstraße / Hellweg.

Ein 48-jähriger Wittener fuhr mit seinem Auto auf der Universitätsstraße in Richtung Wannen. Im Kreuzungsbereich Hellweg musste er vor einer roten Ampel halten. Ein Fahrzeug mit Kennzeichen aus Gelsenkirchen fuhr dem Wittener auf. Durch den Zusammenstoß wurde 42-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Witten, leicht verletzt. Alle Beteiligten stiegen aus den Fahrzeugen aus. Der Mann aus dem auffahrenden Fahrzeug stieg kurz aus, begutachtete die Schäden und sagte etwas Unverständliches zu den Wittenern. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Gegen 19.23 Uhr erhielten Beamte der Wache Wattenscheid einen Einsatz zur Ückendorfer Straße / Lyrenstraße. Hier ist ein 56-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto auf der Ückendorfer Straße in Richtung Gelsenkirchen gefahren. Im Bereich Lyrenstraße musste er an einer roten Ampel halten. Hier fuhr ihm ein Pkw mit Gelsenkirchener Kennzeichen auf. Der Fahrer dieses Pkw fuhr sofort an dem 56-Jährigen vorbei und flüchtete Richtung Gelsenkirchen.

Zwischenzeitlich erhielten Beamte aus Wanne-Eickel einen Einsatz zur Ückendorfer Straße 243. Unterstützt wurden sie von Beamten des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen.

An der Örtlichkeit stand ein beschädigtes Fahrzeug mit geöffneter Motorhaube und einem Kennzeichen aus Gelsenkirchen. Am Fahrzeug befand sich ein 35-jähriger Essener. Dieser war sichtlich alkoholisiert. Ein im Rahmen der weiteren Maßnahmen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,44 Promille.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kommt der Essener für alle drei Verkehrsunfallfluchten als Tatverdächtiger in Betracht.

Eine weitere Kontrolle ergab, dass die Kennzeichen aus Gelsenkirchen gestohlen waren und das Fahrzeug derzeit nicht zugelassen ist.

Auch eine gültige Fahrerlaubnis hat der 35-Jährige nicht.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell