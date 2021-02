Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Parkplatztücken

Meisenheim (ots)

Viele Verkehrsteilnehmer nutzen an ihrem Zielort öffentlich zugängliche Parkplätze. Das Parken ist dort regelmäßig deutlich geregelt, das Ziel in unmittelbarer Nähe. So auch der Parkplatz am Krankenhaus am "Liebfrauenberg". Doch Parkplätze haben auch ihre Tücken: Am Mittwochmittag fuhren zwei Frauen mit ihren PKW nach dem Parken zur Schranke an der Ausfahrt. Die Fahrerin des vorausfahrenden Fahrzeuges konnte allerdings das Kartenlesegerät nicht erreichen. Sie war nicht nahe genug herangefahren, weshalb sie ihren Wagen zurücksetzte, um dies zu korrigieren. Dabei übersah sie allerdings das hinter ihr befindliche Fahrzeug und fuhr diesem mit ihrem Heck auf die Front auf. Es entstand Sachschaden an beiden Autos. |pilek-AH

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell