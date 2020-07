Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zeugen gesucht: Räuber entreißt Krefelderin Handtasche und flieht - mit dem Bus

Krefeld (ots)

Am Dienstag (21. Juli 2020) wurde einer Krefelderin auf dem Ostwall die Handtasche entrissen. Der Täter entkam mit dem Bus.

Gegen 9:20 Uhr hatte die 27-Jährige an der Haltestelle "Rheinstraße" gerade den Bus der Linie 043 verlassen, als sie von einem Unbekannten zu Boden geschubst wurde. Der Mann entriss ihr die Handtasche und sprang in den unmittelbar danach abfahrenden Bus. Die Frau rannte noch gestikulierend hinterher, wurde von der Fahrerin jedoch nicht bemerkt.

Noch während die herbeigerufenen Polizeibeamten den Fall aufnahmen, konnten ihre Kollegen den Bus stoppen. Zwischenzeitlich hatte der Täter ihn aber bereits verlassen - die Handtasche samt Inhalt hat er allerdings dort zurückgelassen. Die Polizei hat die Aufnahmen der Videokamera des Busses gesichert.

Der Täter ist circa 1,80 Meter groß, schlank und 25 bis 30 Jahre alt. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und eine schwarze Kapuze, rote Schuhe mit weißen Streifen und hatte markante, buschige Augenbrauen und einen Vollbart. Sein Aussehen wird als ungepflegt beschrieben.

Wir suchen nach Zeugen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (338)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell