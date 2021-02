Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Glan-Münchweiler (ots)

Am Mittwoch, 17.02.2021 kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Homburger Straße 16. An einem dort abgestellten Opel Zafira, grau, wurde der linke Seiten-/Außenspiegel durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Auch hier bittet die Polizei Kusel um sachdienliche Hinweise die zur Ermittlung des flüchtigen Unfallverursacher führen können unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

