Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Mofas

Brücken (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, 16.02.2021 ab 22:00 Uhr bis Mittwoch, 17.02.2021 bis 07:00 Uhr, kam es in Brücken, Paulengrunder Straße zu einem Mofadiebstahl. Das Elektro-Mofa war mittels einer Kette gegen die Wegnahme gesichert. Von beidem fehlt bislang jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822 - 0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de richten. |pikus

