Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Weiterer Einbruch in Bitburg-Stahl

Bitburg (ots)

Nach mehrtägiger Abwesenheit musste ein Stahler Bürger am gestrigen Tag bei seiner Rückkehr feststellen, dass in sein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen worden war. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fenster an der Rückfront des Hauses Zugang ins Innere. Dort wurden alle Räume zielgerichtet nach Wertsachen durchsucht. Es wurden schließlich Schmuck und Bargeld entwendet. Wenn sie sachdienliche Hinweise zu dieser Tat machen können oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-42

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell