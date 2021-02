Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unklare Unfallursache, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Zwei Unfallbeteiligte geben sich gegenseitig die Schuld am Unfall. Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachnachmittag auf der L 234 zwischen Rehborn und Meisenheim. Ein 34-Jähriger fuhr mit einem dunklen Audi-Kombi von Rehborn in Richtung Meisenheim. Zwischen den beiden Ortschaften überholte er dann einen 26-Jährigen mit seinem grauen Toyota. Im Anschluss an den Überholvorgang kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge mit geringem Sachschaden. Gegenüber der Streife machten beide Parteien verschiedenen Angaben. Der Toyota Fahrer gab an, dass der Fahrer des Audi bereits vorm Unfall sehr dicht aufgefahren wäre. Kurz vor der Unfallstelle habe ihn der Unfallgegner überholt und anschließend direkt vor ihm stark abgebremst. Er habe dann den Zusammenstoß nicht verhindern können. Nach Angaben des Audi Fahrers habe er überholt und musste den Überholvorgang wegen Gegenverkehr abbremsen. Aufgrund eines langsam vor ihm fahrenden PKW hätte er abbremsen müssen. Der Toyota Fahrer sei dann aufgrund geringem Abstand aufgefahren. Dieser hätte ihn im Anschluss noch beleidigt. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizeiinspektion Lauterecken daher Zeugen, welche Angaben zum Geschehen machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

