Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Lemgoer Straße ereignet hatte, verletzten sich zwei 16-Jährige aus Detmold schwer. Ein junger Mann befuhr zusammen mit seiner gleichaltrigen Sozia die Lemgoer Straße gegen 19 Uhr mit einem Motorrad in Richtung Detmold. Zu der Zeit beabsichtigte ein 81-jähriger Detmolder mit seinem Citroen von der Straße "Oetterngrund" aus nach links auf die Lemgoer Straße einzubiegen. Dabei übersah er die Yamaha der beiden Jugendlichen, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die Motorradfahrenden stürzten und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Citroen geriet dabei auf den angrenzenden Parkplatz einer Gaststätte und prallte dort gegen einen geparkten Smart sowie gegen drei abgestellte Pedelecs. Die beiden Jugendlichen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der 81-Jährige blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Lemgoer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21 Uhr gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat melden.

