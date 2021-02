Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Überholmanöver leicht verletzt

Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagmittag wurde ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Hessen bei einem Überholmanöver auf der Landesstraße 379 leicht verletzt. Der Mann fuhr in einer Motorradgruppe in Richtung Teschenmoschel. Kurz nach dem Ortsende Waldgrehweiler verlor er beim Überholen eines Quads die Kontrolle über sein Krad, rutschte in den rechten Straßengraben und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Motorradgruppe kümmerte sich um das noch fahrbereite Motorrad, während er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

