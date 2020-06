POL-LB: Leonberg: Abfalltonne in Brand geraten; Weissach: nach Ruhestörung folgen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Bedrohung

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg: Abfalltonne in Brand geraten

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte am Sonntag gegen 05.30 Uhr mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten in die Stohrerstraße in Leonberg aus. Dort war eine Abfalltonne für Papier in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 100 Euro belaufen. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können.

Weissach: nach Ruhestörung folgen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Bedrohung

In der Nacht zum Sonntag kam es in Weissach im Bereich Rathausplatz zu einer Ruhestörung und im Anschluss in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung, einer Körperverletzung und einer Bedrohung. Gegen 00.30 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei, da es am Rathausplatz zu einer Ruhestörung ausgehend von einer etwa zehnköpfigen Gruppe gekommen war. Die Beamten des Polizeireviers Leonberg trafen schließlich vor Ort nicht mehr die gesamte Gruppe an, da einige zuvor die Flucht ergriffen. Zwei 17- und 18-Jährige blieben auf ihren mitgebrachten Campingstühlen sitzen und zeigten Unverständnis für das Einschreiten der Polizisten. Dies taten sie lauthals kund, wobei der 18-Jährige auch beleidigend wurde. Schließlich verließen sie, nachdem ihnen ein Platzverweis erteilt worden war, die Örtlichkeit. Etwa eine Stunde später wurde die Polizei erneut alarmiert. Bewohner der Hauptstraße hatten von einem Balkon aus beobachtet, wie der 17-Jährige gegen die Hauswand uriniert hatte und diesen darauf angesprochen. Im weiteren Verlauf beschädigte der 17-Jährige, der in Begleitung des 18 Jahre alten Mannes und einer 19-Jährigen war, vermutlich zwei Glaseinsätze der Hauseingangstür und versuchte die Tür zu öffnen. Die hinzugekommenen Bewohner des Hauses drängten den 17-Jährigen zurück. Hierbei erlitt ein 27-Jähriger leichte Verletzungen. Zwischen den drei Tatverdächtigen und den Bewohnern entstand schließlich ein Streit, wobei die 19 Jahre alte Frau eine 27 Jahre alte Bewohnerin zurückstieß. Als sich der 27-Jährige dazwischen stellte, bedrohte ihn der 17 Jahre alte Tatverdächtige mit einem abgeschlagenen Bierflaschenhals. Die eingetroffenen Polizeibeamten forderten einen Rettungswagen an, der den 17-Jährigen, der sich Schnittverletzungen zugezogen hatte und vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, versorgte. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Rutesheim übernommen.

