Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Silvesternachwirkung

Berauscht mit Auto unterwegs

VredenVreden (ots)

Zum Jahreswechsel habe er mehrere Joints geraucht und auch Amphetamin konsumiert, gab ein 25-Jähriger in Vreden an. Den polnischen Autofahrer hatten Polizeibeamte auf der Ottensteiner Straße am Montag gegen 23.55 Uhr angehalten. Ein Vortest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC sowie Amphetamin an und bestätigte den Verdacht auf Drogenkonsum. Um den Drogenmissbrauch exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten, erhoben eine Sicherheitsleistung und leiteten ein Verfahren ein.

