POL-BOR: Stadtlohn - Sachbeschädigungen in Stadtlohn

StadtlohnStadtlohn (ots)

Die Garten- sowie Hagenstraße und eine Sporteinrichtung am Losbergpark wurden Schauplatz verschiedener Sachbeschädigungen und anderer Delikte.

Auf einem Parkplatz des Busbahnhofes an der Gartenstraße brachen Unbekannte mehrere Bedienhebel in einem Auto ab. In das Fahrzeuginnere gelangten sie mutmaßlich durch eine unverschlossene Tür. Hygieneartikel aus dem Fahrzeug warfen die Täter auf den Parkplatz. Diese Tat trug sich zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr, zu.

Zwei eingeschlagene Fensterscheiben und zwei beschädigte Rollläden richteten Unbekannte in der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 10.15 Uhr, an einem Vereinsheim am Losberg an.

Am Sonntag, gegen 03.00 Uhr waren vor seiner Tür laute Geräusche zu hören, gab ein Geschädigter an. Die Geräusche brachte er aber nicht in Verbindung mit seinem Fahrzeug. Eine Fehleinschätzung: Unbekannte hatten sich Zugang in das auf der Hagenstraße geparkte Fahrzeug, ein schwarzer VW Golf, verschafft und die Handbremse gelöst. Auf der leicht abschüssigen Straße rollte daraufhin das Fahrzeug gegen einen blauen VW Golf. Zudem wurden Lebensmittel, die sich im Fahrzeug befanden, als "Wurfgegenstände" missbraucht. Sie lagen im Umfeld des geparkten Autos.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

