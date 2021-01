Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unvermittelt auf die Straße gefahren

GronauGronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 68-Jährige am Sonntag in Gronau zugezogen. Die Enschederin war mit ihrem Fahrrad gegen 13.25 Uhr auf der Enscheder Straße aus Richtung der Niederlande kommend in Richtung Gronau unterwegs. An der Einmündung Beckerhookstraße streckte sie den Arm nach links aus und fuhr zeitgleich von der zuvor genutzten Furt auf die Straße. Anschließend stürzte sie. Die Niederländerin hatte einen 50-jährigen Autofahrer übersehen. Der ebenfalls aus Enschede kommende Mann bremste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es nicht zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

