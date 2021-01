Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kirchfenster beschädigt

AhausAhaus (ots)

Mutmaßlich mit einem Fußball hat am Sonntag ein Unbekannter eine Scheibe der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in der Ahauser Innenstadt beschädigt. Gegen 14.50 Uhr hörte ein Zeuge ein Klirren. Wenig später habe ein Mann die Kirche betreten und sich umgesehen. Er habe sich danach in Richtung Schlossgarten entfernt. Beschreibung des Unbekannten: graue Wollmütze, schwarz-weißer Fußball unter dem Arm, augenscheinlich alkoholisiert. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

