Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbrüche in leerstehende Häuser

VredenVreden (ots)

Auf Kücheneinbauteile hatten es Unbekannte in Vreden abgesehen. Die Täter brachen in zwei leerstehende Gebäude von Hofanlagen in der Bauerschaft Gaxel ein und bauten Ceranfelder, Herde und andere Küchenmöbelteile aus. Einen Herd mit Ceranfeld entwendeten die Einbrecher, weitere zum Abtransport bereitgestellte Gegenstände blieben jedoch zurück. Zeugen gaben einen Hinweis auf einen silbernen VW T5, der am Sonntag nach Weihnachten in Tatortnähe gesehen wurde. Die Geschehnisse trugen sich zwischen Samstag vor Weihnachten und Mittwoch vergangener Woche zu. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell