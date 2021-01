Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Explosion beschädigt Hochsitz

RhedeRhede (ots)

Erheblichen Sachschaden haben Unbekannte am Silvestertag in Rhede an einem Hochsitz angerichtet. Ein Zeuge hörte gegen 15.15 Uhr einen lauten Knall und sah Rauch aufsteigen von der betreffenden Stelle an einem Feldweg zwischen den Straßen Heetkamp und Zeineweg. Drei Personen hätten sich von dort mit einem silberfarbenen Pkw entfernt. Zurück blieb ein Hochsitz, an dem eine Explosion - vermutlich von Feuerwerkskörpern - das Dach weggesprengt hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell