Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200817 - 0831 Frankfurt-Fechenheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 10. August 2020, gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Offenbacher mit seinem Fahrrad die Car-Benz-Straße in Richtung der Carl-Ulrich-Brücke, auf dem linken Fahrradstreifen. Zum gleichen Zeitpunkt war der Fahrer eines Pkw, vermutlich eines dunklen VW Passat mit Wiesbadener Kennzeichen, unterwegs auf der Ferdinand-Porsche-Straße, in aufsteigender Richtung. An der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Ferdinand-Porsche-Straße touchierte der Pkw das Hinterrad des Fahrrades und der 49-jährige Radler kam zu Fall. Der Pkw-Fahrer entfernte sich in Richtung der Hanauer Landstraße, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und bedurfte ärztlicher Behandlung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511800 in Verbindung zu setzen.

