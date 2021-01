Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ohne Versicherung unterwegs

AhausAhaus (ots)

Ohne eine Versicherung für sein Elektrokleinstfahrzeug abgeschlossen zu haben, ist ein 15-Jähriger am Samstag in Ahaus unterwegs gewesen. Polizeibeamte hielten den Scooterfahrer gegen 15.30 Uhr auf der Wessumer Straße an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

