Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200904.1 Kreis Plön: Mehrfache Ablagerung größerer Mengen Altreifen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kreis Plön (ots)

In der Zeit vom 22.08.2020 bis 02.09.2020 legten unbekannte Täter ca. 350 Altreifen an drei unterschiedlichen Stellen in Schönkirchen und Umgebung ab. Die Polizeistation Schönkirchen sucht Zeugen.

In Dobersdorf, im Übergang von der Schönkirchener zur Schönhorster Straße, fanden die Beamten an einem Feldweg ca. 200 Reifen. In Flüggendorf, im Übergang von der Alten Schulstraße zum Prieskamp, an einem dortigen Waldweg, lagen ca. 50 Reifen. Weitere ca. 100 Reifen legten die unbekannten Täter in Schönkirchen im Holzkatenweg, Ecke Klosterkamp, auf dem dortigen Spurplattenweg, ab.

Nach jetzigem Ermittlungstand wurden die Altreifen mit einem Lkw oder einem Kleintransporter an die Ablageorte gebracht. Es besteht der Verdacht, dass die Reifen aus dem Bestand eines Reifenhändlers oder einer Kfz-Werkstatt stammen könnten, da sie typische Beschriftungen, wie "vr" oder "hl" aufweisen.

Wer Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen kann, wird gebeten sich mit den ermittelnden Beamten der Polizeistation Schönkirchen unter der Telefonnummer 04348-2154900 in Verbindung zu setzen.

Matthias Felsch

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell