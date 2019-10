Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld - Nachtragsmeldung zur Mitteilung Nr. 807 vom 26.10.2019 - Haftbefehl erlassen

Krefeld (ots)

Am heutigen Sonntagmittag (27. Oktober 2019) hat das Amtsgericht Krefeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Sowohl der 34-jährige Tatverdächtige als auch das 37-jährige Opfer sind der Polizei bekannt. Der Tatverdächtige ist mehrfach und vorrangig wegen Eigentumsdelikten aufgefallen, das Opfer unter anderem wegen Gewaltdelikten. (812)

