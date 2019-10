Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Einbruch in Gastronomiebetrieb - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Im Verlauf des frühen Sonntagmorgen (27.10.2019), in der Zeit von 02.00 - 06.00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Gastronomiebetrieb im Bereich Hochstraße/Neumarkt ein. Nachdem der / die Unbekannten ein Element der Glasfront aufgebrochen hatten, gelangten sie in die Räumlichkeiten der Lokalität. Anschließend wurden die Verwaltungs- bzw. Personalräumlichkeiten durchsucht. Der/die Täter konnten sich unerkannt vom Tatort entfernen. Personen, die im Laufe des frühen Morgen verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge im o.g. Bereich festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Krefeld (Tel.: 02151-6340 oder per e-mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de) zu melden.(811)

