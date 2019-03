Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen/Castrop-Rauxel/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Zwischen Mittwochmorgen und Mittwochmittag hat es auf der Horster Straße in Butendorf eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein schwarzer Mercedes angefahren. Der Schaden an der linken Seite sowie der Heckstoßstange des SUV wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Recklinghausen:

"Auf der Jungfernheide" ist im Laufe des Mittwochs ein grauer 3er BMW angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Castrop-Rauxel:

Auf der Erinstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Mittwoch, in der Zeit von 8 bis 13.30 Uhr, einen geparkten schwarzen Opel Tigra an und flüchtete. Am Opel entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Marl:

Mittwoch, in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs im Parkhaus des Paracelsius-Klinikums am Lipper Weg einen geparkten silberfarbenen A-Klasse Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 2.500 Euro Sachschaden. Das Auto war auf der fünften Ebene geparkt. Der Schaden ist auf der Fahrerseite, an der vorderen und der hinteren Tür.

Hinweise nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

