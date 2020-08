Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200827.1 Kiel: Jugendlicher in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 200826.1)

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft wurde der tatverdächtige Jugendliche Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag, so dass der 15-Jährige wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft kam. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach der gestrigen Presseveröffentlichung meldeten sich Zeugen, die die mögliche Tatwaffe im Umfeld des Tatorts fanden. Polizeibeamte stellten das Messer anschließend sicher und überprüfen derzeit, ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

