Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200824.2 Kiel: Polizeidirektion Kiel kontrolliert verstärkt Radfahrer

Kiel (ots)

Die fünf Kieler Polizeireviere führen in dieser Woche mehrere Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Schwerpunkt der Kontrollen sind Verstöße von Rad- und Kraftfahrern.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Radfahrerbeteiligung kontrollieren die Kieler Beamten bereits seit Wochen verstärkt im Stadtgebiet. Schwerpunkte der Kontrollen sind die Ahndung von Rotlichtverstößen, des Befahrens von Gehwegen und der Handynutzung während der Fahrt. Ebenfalls wird ein Auge auf Kraftfahrer geworfen, die auf Geh- oder Radwegen halten oder parken.

In dieser Woche sind zahlreiche Kontrollen an unterschiedlichen Orten im gesamten Stadtgebiet geplant, an denen sich alle Kieler Reviere beteiligen. Bei einigen Kontrollen ist auch der Kommunale Ordnungsdienst der Landeshauptstadt beteiligt.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am Donnerstag (27.08.2020) eine Kontrolle zu begleiten und darüber zu berichten. Wir bitten um telefonische Anmeldung unter 0431 / 160 2010. Ort und Zeit der Kontrolle werden dann mitgeteilt.

Matthias Arends

