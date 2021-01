Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unachtsamkeit führt zu Unfall

GronauGronau (ots)

Eine Leichtverletzte und drei zum Teil stark beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz einer Unachtsamkeit am Montagmorgen in Gronau. Gegen 09.00 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Auto auf der Kaiserstiege aus Richtung Vereinsstraße kommend in Richtung Gildehauser Straße unterwegs, als sie auf einen am Straßenrand geparkten Wagen fuhr. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Sie sei mit der Hand vom Lenkrad abgerutscht, gab die Gronauerin als Ursache für den Unfall an. Der Rettungsdienst versorgte die Leichtverletzte vor Ort. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt.

