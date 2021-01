Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - "Stop"

Scheiben eingeschlagen

GronauGronau (ots)

Zerbrochene Fensterscheiben haben Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in Gronau-Epe hinterlassen. In das aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit geschlossene Kinder- und Jugendzentrum "Stop" an der Laurenzstraße gelangten die Täter nicht. Der Sachschaden an der Scheibe des Büros wird auf circa 200 Euro geschätzt. Das Geschehen trug sich zwischen Freitag, 11.12.2020, 20.00 Uhr, und Montag, 04.01.2021, 12.00 Uhr, zu. Hinweise erbittet die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell