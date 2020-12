Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Obrigheim) - Drei Unfälle und nur zwei Geschädigte bekannt

GrünstadtGrünstadt (ots)

Innerhalb kurzer Zeit hat ein 77 Jahre alter Autofahrer drei Unfälle verursacht. Am gestrigen Sonntag (20.12.2020) wurde der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 09:40 Uhr gemeldet, dass der Mann gegen eine Hauswand in der Straße Große Hohl gefahren war. Vor Ort stellten die Beamten entsprechende Schäden an Fassade und Auto fest. Doch an dem Pkw waren außerdem zwei Beschädigungen festzustellen, die mit diesem Zusammenstoß nicht in Einklang zu bringen waren. Der Unfallfahrer teilte mit, dass er vorher, etwa gegen 09:30 Uhr, in der Mozartstraße gegen ein parkendes Auto gefahren sei. Die weiteren Ermittlungen führten zum Auffinden dieses beschädigten Fahrzeugs. Ein Schaden am Verursacherfahrzeug war danach jedoch immer noch nicht zuzuordnen. Wo der dritte Unfall stattgefunden hat, ist unklar. Klar scheint jedoch, dass sich dieser ebenfalls am 20.12.2020 in Obrigheim ereignet hat. Die bisher bekannte Schadenshöhe wird mit ca. 7.500 Euro beziffert. Hinweise zum dritten Unfall nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt



Martina Benz



Telefon: 06359-9312-231



E-Mail: pigruenstadt.sbet@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell